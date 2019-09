List of places, dates to get free flu shots in the Central Valley

MARIPOSA COUNTY

FRESNO, Calif. (KFSN) -- You can start preparing for this year's flu season by getting a free flu vaccination at walk-up clinics across the Valley.The Fresno County Department of Public Health will hold free flu shot clinics throughout the season at several locations across the county. Appointments are not required.Here's a full list of when the clinics will be held.Nick Medina Senior Center2301 Selma StreetSelma, CA 936624:00 pm - 7:00 pmKerman Community Center15100 West Kearney Blvd.Kerman, CA 936304:00 pm - 6:00 pmDunlap Elementary39667 Dunlap Rd.Dunlap, Ca 936215:30 pm - 7:30 pmReedley Community Center100 N. East AveReedley, CA 936543:00 pm - 6:00 pmClovis Senior Center850 Fourth StreetClovis, CA 936123:00 pm - 6:00 pmFresno Retired Teachers3930 E. Saginaw WayFresno, CA 937262:00 pm - 4:00 pmEdwin Blaney Center108 N. 3rd StreetFowler, CA 936259:00 am - 11:00 amKingsburg Senior Center1450 Ellis StreetKingsburg, CA 936311:00 pm - 3:00 pmFresno Center for New Americans4879 E. Kings Canyon Rd.Fresno, CA 937273:00 pm - 5:00 pmMosqueda Community Center4670 E. Butler AveFresno, CA 937022:00 pm - 4:00 pmSierra Vista Mall1050 Shaw AveClovis Ca 936129:00 am - 12:00 pmSierra Oaks Senior Center33276 Lodge Rd.Tollhouse, CA 936679:30 am - 11:00 amWestside Elementary School19191 West Excelsior AveFive Points, CA 936243:00 pm - 6:00 pmBear Mountain Senior Activity Room30733 E. Kings Canyon Rd.Squaw Valley CA 936752:00 pm - 4:00 pmSenior Citizens Village1917 South Chestnut AveFresno, CA 937021:00 pm - 3:00 pmOrange Cove Senior Center699 Sixth StreetOrange Cove, CA 936469:00 am - 11:00 amSanger Community Center730 RecreationSanger, CA 936574:00 pm - 7:00 pmSenior Resource Center2025 E. Dakota AveFresno, CA 937269:00 am - 11:00 amMendota Community Center195 Smoot AveMendota, CA 936403:00 pm - 6:00 pmFresno Swap Meet1641 S. Chance AveFresno, CA 937029:00 am - 11:00 amAsian Resource Manchester Center1901 E. Shields AveFresno, CA 9372610:00 am - 2:00 pmCherry Auction4640 S. Cherry AveFresno, CA 937069:00 am - 11:00 amFirst 5 Lighthouse for Children2405 Tulare Street, Suite 201Fresno, CA 9372111:00 am - 1:00 pmLao Evangelist Church2521 S. Cedar AveFresno, CA 9372511:00 am - 2:00 pmMariposa County Senior Center1:00 pm - 2:00 pmYosemite Hospitality Wellness Center9:30 am - 10:30 amYosemite Medical Clinic9:30 am - 10:30 amGreeley Hill Community Center10:00 am - 11:00 amCoulterville Schoolhouse1:00 pm - 2:00 pmEl Portal Cedar Lodge Conference room3:00 pm - 4:00 pmWawona Library10:00 am - 11:00 amFish Camp Fire Station1:00 pm - 2:00 pmHuman Services - Catheys Valley Room9:00 am - 10:30 amHeritage House11:30 am - 12:30 pmMariposa County Fairgrounds3:00 pm - 6:00 pm