Friday Night Football - Week 5 - Schedules, scores and highlights from around the Valley

Week 5 Matchups

Friday, September 17th

BUHACH COLONY 21 VS DOWNEY 41MADERA 7 VS HANFORD 35MT. WHITNEY 7 VS TULARE WESTERN 45PORTERVILLE 6 VS KINGSBURG 24FARMERSVILLE 34 VS STRATHMORE 46GRANITE HILLS VS CORCORANWOODLAKE 34 LINDSAY 6FOWLER VS MINARETSORANGE COVE VS RIVERDALE (SAT)PARLIER VS CARUTHERSBUHACH COLONY VS GOLDEN VALLEY (CANCELED)EL CAPITAN 14 VS PATTERSON 63MERCED 40 VS ATWATER 6AVENAL 8 VS OROSI 49BULLARD 35 VS CLOVIS 12CHOWCHLLA 28 DOS PALOS 35EAST BAKERSFIELD 7 VS MONACHE 35EDISON 40 DINUBA 20EL DIAMANTE 27 STOCKDALE 0FRESNO 0 VS MADERA SOUTH 52HOOVER 0 GOLDEN WEST 49IMMANUEL 0 VS CENTRAL VALLEY CHRISTIAN 28KERMAN 12 VS FIREBAUGH 56LIBERTY VS ROOSEVELTMISSION OAK 20 VS EXTER 14REDWOOD 21 VS CLOVIS NORTH 24REEDLEY 27 SELMA 10RIDGEVIEW 0 VS CENTRAL 54SANGER 28 VS KENNEDY 14SIERRA PACIFIC 0 COALINGA 42TORRES 13 ARROYO GRANDE 48TULARE UNION 0 VS CLOVIS EAST 28WASHINGTON UNION 0 SAN JOAQUIN MEMORIAL 47CLOVIS WEST 10 VS TURLOCK 23ALPAUGH 6 VS FRESNO CHRISTIAN 47FRAZIER MOUNTAIN VS SIERRARIVERDALE CHRISTIAN 54 VS LATON 33