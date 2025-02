FEMA retira $80 millones de dólares que NY iba a usar para cubrir costos de hoteles para migrantes

By JAKE OFFENHARTZ y MICHAEL CASEY Thursday, February 13, 2025 12:28AM











ARCHIVO - Bolsas con ropa de cama sobre varios catres en la carpa domitorio en un recorrido de un refugio en la ciudad de Nueva York, acondicionado para alojar 1,000 migrantes. AP Foto/Mary Altaffer, Archivo

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos revocó más de $80 millones de dólares en financiamiento para la ciudad de Nueva York, anunciaron el miércoles funcionarios, lo que intensifica una disputa entre el gobierno federal y la ciudad más poblada del país sobre el dinero destinado a pagar por los hoteles que alojan migrantes. La medida se produjo luego de que un juez federal determinó que no iba a impedir que el gobierno del presidente Donald Trump recuperara los fondos. En total, se ha eliminado una subvención de $59 millones de dólares que el gobierno federal impugnó a principios de semana y otra concesión de $21.5 millones de dólares, de acuerdo con el contralor de la ciudad, Brad Lander. Se descubrió que el dinero faltaba de un día a otro, y Lander afirmó que nadie en su oficina estaba al tanto de que el gobierno federal tenía acceso a la cuenta bancaria de la ciudad. El alcalde Eric Adams, un demócrata, dijo que los funcionarios de la ciudad habían contactado a la Casa Blanca para recuperar el dinero, que están buscando una reunión de emergencia con funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y explorando opciones jurídicas. Adams mencionó que discutiría el asunto con el zar de la frontera del presidente Trump, Tom Homan, cuando se reúnan en Nueva York el jueves. Esta es la primera gran prueba de la relación de Adams con el equipo de Trump después de que el Departamento de Justicia instruyó el lunes a los fiscales federales de Manhattan que retiraran los cargos de corrupción contra el alcalde, y un funcionario de alto rango señaló que el gobierno quería que Adams estuviera libre para ayudar a implementar la agenda de inmigración del presidente republicano. Las subvenciones fueron solicitadas y otorgadas durante el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, pero no se distribuyeron hasta la semana pasada, según indicó la ciudad. Poco después, el colaborador de Trump, Elon Musk, señaló que se habían realizado pagos por $59 millones de dólares y publicó en la red social X que su llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental había descubierto que el dinero se utilizó para alojar migrantes en "hoteles de lujo". Musk no presentó evidencia que respaldara su afirmación. La administradora interina de la FEMA señaló en documentos judiciales presentados el martes que el dinero estaba siendo recuperado debido a preocupaciones sobre "actividades ilegales" en un hotel. Lander cuestionó si la medida era legal y afirmó que nunca había visto un caso en el que alguien estuviera "autorizado a entrar en tus cuentas bancarias y recuperarlo debido a cambios en los vientos políticos". Esto es "la primera prueba crítica de si todavía tenemos liderazgo independiente en el Ayuntamiento", dijo Lander, un crítico de Adams que lo enfrentará en las primarias demócratas de junio. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sugirió en una conferencia de prensa el miércoles que el gobierno federal consideraba que pagar por hoteles para alojar a migrantes en la ciudad no era un gasto digno en momentos en los que la FEMA lidia con desastres costosos en otros lugares. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escribió en X que "ha recuperado el pago completo que los activistas del estado profundo de la FEMA otorgaron unilateralmente a los hoteles para migrantes de Nueva York". Un juez federal dictaminó el miércoles que el gobierno federal puede seguir con sus esfuerzos para retener el dinero de la FEMA de la ciudad. El juez federal de distrito John McConnell en Rhode Island dijo que el dinero no estaba sujeto a una orden, que aún está en vigor, destinada a evitar que el gobierno suspenda el financiamiento federal. El martes, el gobierno despidió a cuatro empleados a quienes el Departamento de Seguridad Nacional acusó de eludir a los directivos para realizar las transacciones. Dichos pagos han sido estándar durante años a través de un programa que ayuda con los costos para atender un aumento en la migración. En los últimos dos años, la ciudad de Nueva York ha arrendado varios hoteles económicos y los ha convertido en refugios para migrantes. La mayoría están ocupados por familias con niños. Ninguno sería considerado "de lujo" según los estándares de la mayoría de los viajeros. La ciudad también comenzó a arrendar el edificio que una vez albergó el Hotel Roosevelt como un centro de recepción para migrantes que buscan servicios de la ciudad en 2023, después de que el hotel cerró en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Ese hotel tiene un pasado grandioso, aunque en los años previos a su cierre era una opción asequible para los viajeros que visitaban la ciudad. Según la ley de la ciudad, Nueva York debe ofrecer refugio a cualquier persona que lo necesite, y en ese momento el sistema regular de refugios para personas sin hogar estaba abrumado con los recién llegados. El hotel ahora sirve tanto como un lugar donde los migrantes deben ir a solicitar servicios como un refugio temporal para cientos de familias que solo pueden quedarse durante 60 días. El Programa de Refugio y Servicios, que funciona gracias al dinero proveniente del Congreso y que es administrado por la FEMA, ha sido criticado por los republicanos, quienes afirman incorrectamente que está tomando fondos de personas afectadas por huracanes o inundaciones. __ Los periodistas de The Associated Press Michael R. Sisak en Nueva York y Darlene Superville en Washington contribuyeron a este despacho.



___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

