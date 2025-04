Trump firma una orden ejecutiva exigiendo que los camioneros dominen el inglés

Wednesday, April 30, 2025 4:31AM











This article can be read in English

wls

El presidente Donald Trump ha firmado órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, incluida una que exige que los conductores de vehículos comerciales, como los camioneros, dominen el inglés. Ese requisito ya existe, pero Trump dijo que "no se ha aplicado en años", lo que hace que las carreteras sean menos seguras. En la orden emitida el lunes por la noche, Trump sostiene que el "requisito no se ha aplicado en años, y las carreteras de Estados Unidos se han vuelto menos seguras." "Mi Administración hará cumplir la ley para proteger la seguridad de los camioneros estadounidenses, conductores, pasajeros y otros, incluso mediante la defensa de las normas de aplicación de seguridad que garanticen que cualquier persona al volante de un vehículo comercial esté debidamente cualificada y domine nuestro idioma nacional, el inglés", señala la orden. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, organizó una sesión informativa para influencers en el complejo de la Casa Blanca, y les dijo que Trump firmaría una orden ejecutiva que obligaría a los conductores de camiones a saber inglés. "Hay muchos problemas de comunicación entre los camioneros en la carretera", dijo, lo que supone "un riesgo para la seguridad pública". "Vamos a asegurarnos de que nuestros camioneros, que son la columna vertebral de nuestra economía, sean todos capaces de hablar inglés", dijo Leavitt. "Esa es una política de mucho sentido común en Estados Unidos de América". La administración Trump no ha anunciado cómo planea reforzar la nueva orden ejecutiva. Otra orden firmada el lunes ordenará a los funcionarios estatales y federales publicar listas de jurisdicciones de "ciudades santuario", o lugares donde las autoridades locales a menudo no cooperan en la aplicación de las regulaciones federales de inmigración.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.