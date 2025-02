Trump se reúne con Netanyahu tras advertir que 'no hay garantías' para la frágil paz en Gaza

By AAMER MADHANI y TIA GOLDENBERG Tuesday, February 4, 2025 8:00PM











ARCHIVO - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, se preparan para marcharse tras la ceremonia de firmas de los Acuerdos de Abraham. AP Foto/Alex Brandon, Archivo

WASHINGTON -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirán el martes, mientras el premier enfrenta presiones de su coalición conservadora para poner fin a una tregua temporal contra los milicianos de Hamás en Gaza y de israelíes cansados de la guerra que desean el regreso de los rehenes que quedan y el fin del conflicto después de 15 meses. Trump ha sido reservado sobre las perspectivas a largo plazo de la tregua, incluso mientras se atribuye el mérito de haber presionado a Hamás e Israel para llegar al acuerdo de rehenes y alto el fuego que entró en vigor el día antes de que él regresara al cargo el mes pasado. "No tengo garantías de que la paz vaya a mantenerse", dijo Trump a los periodistas el lunes. Se espera que las conversaciones de los líderes aborden un acuerdo de normalización buscado desde hace años entre Israel y Arabia Saudí y preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán, aunque los detalles de la segunda fase del acuerdo de rehenes encabezarán la agenda del día. La llegada de Netanyahu a Washington para la primera visita de un líder extranjero en el segundo mandato de Trump se produce mientras el primer ministro pierde apoyo popular. Netanyahu está a la mitad de un proceso de varias semanas para declarar en un juicio por corrupción centrado en acusaciones de que intercambió favores con magnates de los medios y asociados adinerados. El mandatario ha rechazado las acusaciones y dice que es víctima de una "caza de brujas". Una aparición con Trump, quien es popular en Israel, podría ayudar a distraer al público del juicio y mejorar la posición de Netanyahu. Es el primer viaje de Netanyahu fuera de Israel desde que la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto en noviembre contra él, su exministro de defensa y el ya fallecido jefe militar de Hamás, acusándolos de crímenes contra la humanidad durante la guerra en Gaza. Estados Unidos no reconoce la autoridad de la CPI sobre sus ciudadanos o territorio. Netanyahu y el enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, comenzaron el lunes la ardua tarea de negociar la próxima fase de un acuerdo de alto el fuego. Netanyahu dijo en un comunicado que la reunión con Witkoff y el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Michael Waltz, fue "positiva y amistosa". El líder israelí dijo que enviaría una delegación a Qatar para continuar las conversaciones indirectas con Hamás que está mediando el país árabe del Golfo Pérsico, la primera confirmación de que esas negociaciones continuarán. Netanyahu también dijo que convocaría a su gabinete de seguridad para discutir las demandas de Israel para la próxima fase del alto el fuego cuando regrese a Israel al final de la semana. Netanyahu está bajo una intensa presión de los miembros de ultraderecha de su coalición de gobierno para abandonar el alto el fuego y reanudar los combates en Gaza para eliminar a Hamás. Bezalel Smotrich, uno de los principales socios de Netanyahu, promete derribar el gobierno si la guerra no se reinicia, un paso que podría llevar a elecciones anticipadas. Hamás, que ha reafirmado el control sobre Gaza desde que comenzó el alto el fuego el mes pasado, ha dicho que no liberará a los rehenes en la segunda fase a menos que la guerra termine y las tropas israelíes se retiren por completo del territorio. Mientras tanto, Netanyahu sostiene que Israel está comprometido con la victoria sobre Hamás y el retorno de todos los rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. Mira Resnick, exsubsecretaria adjunta de Estado para asuntos israelíes y palestinos, dijo que Trump puede "tener poca paciencia para los problemas políticos de Netanyahu si interfieren con los objetivos más amplios de este gobierno". "El presidente comenzó su mandato diciendo que quería que el alto el fuego estuviera en su lugar para el 20 de enero. Eso es lo que consiguió", dijo Resnick. "Está implicado en esto porque pudo atribuirse el mérito de ello". Einav Zangauker, cuyo hijo Matan está entre los rehenes, pidió a Trump que utilice la influencia estadounidense para mantener a Netanyahu comprometido con el acuerdo. Matan, de 24 años, está entre los que se espera sean incluidos en la segunda fase del acuerdo, cuando todos los rehenes vivos restantes, incluidos hombres menores de 50 años y soldados varones, serán intercambiados por un número aún por determinar de prisioneros palestinos. Se espera que la segunda fase también incluya la retirada completa de las tropas israelíes de Gaza. "Quiero que el presidente Trump sepa que hay ciertos elementos extremos dentro de Israel que están tratando de torpedear su visión", dijo Zangauker, quien viajó a Washington desde Israel para unirse a una manifestación planeada el martes fuera de la Casa Blanca. "Representamos a la gran, gran mayoría de Israel. Los ultraextremistas están chantajeando al primer ministro para que haga su voluntad". Desde que regresó al cargo, Trump ha pedido reubicar a los palestinos de Gaza en los países vecinos de Egipto y Jordania, aunque el presidente egipcio, Abdul Fatá el Sisi, y el rey de Jordania, Abdalá I, lo han rechazado. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, la Autoridad Palestina y la Liga Árabe se han sumado a Egipto y Jordania en el rechazo a los planes de trasladar a los palestinos fuera de sus territorios en Gaza y la ocupada Cisjordania. Sin embargo, Trump insiste en que puede persuadir a Egipto y Jordania para que acepten a los palestinos desplazados debido a la importante ayuda que Estados Unidos proporciona a El Cairo y Amán. Los miembros de línea dura de derecha del gobierno de Netanyahu han respaldado la idea de trasladar a los palestinos desplazados fuera de Gaza. Shibley Telhami, profesor Anwar Sadat para la Paz y el Desarrollo en la Universidad de Maryland, dijo que la iniciativa de Trump de trasladar a los palestinos fuera de Gaza es útil para Netanyahu. Pero agregó que socava el deseo de Trump y Netanyahu de lograr un acuerdo de normalización con Arabia Saudí. Los saudíes, la mayor potencia árabe en Oriente Medio, han dicho que solo aceptarían tal acuerdo si la guerra termina y hay un plan creíble hacia formar un estado palestino en Gaza y Cisjordania. "Esta iniciativa de Trump no concuerda con la idea de un estado palestino como lo conocemos", dijo Telhami. "Es difícil ver a los saudíes aceptándolo". Netanyahu se reunió el lunes con el designado de Trump para servir como embajador en Israel, el exgobernador de Arkansas Mike Huckabee, y líderes evangélicos. Huckabee ha rechazado durante mucho tiempo la formación de un estado palestino en territorio ocupado por Israel. Se espera que el primer ministro también presione a Trump para que tome medidas decisivas sobre Irán. Teherán ha sufrido una serie de reveses militares, como el golpe que han asestado las fuerzas israelíes a las fuerzas de Hamás en Gaza y Hezbollah en Líbano y una operación que diezmó las defensas antiaéreas de Irán. El momento, cree Netanyahu, ha creado una ventana de oportunidad para abordar de manera decisiva el programa nuclear de Teherán. "Esta es una de las reuniones más importantes y críticas entre un presidente estadounidense y un primer ministro israelí", dijo Eytan Gilboa, un experto en relaciones entre Estados Unidos e Israel en la Universidad Bar-Ilan cerca de la ciudad israelí de Tel Aviv. "Lo que está en juego aquí no son solo las relaciones bilaterales entre Israel y Estados Unidos, sino la reconfiguración de Oriente Medio". ___

Goldenberg informó desde Tel Aviv y Melanie Lidman en Jerusalén. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



