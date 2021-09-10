Friday Night Football - Week 4 - Schedules, scores and highlights from around the Valley

Week 4 Matchups
Friday, September 10th
BULLARD 28 VS CLOVIS WEST 35
MINARETS VS MCLANE
PASO ROBLES 7 VS SUNNYSIDE 25
MADERA 13 VS MERCED 41
AVENAL 8 VS RIVERDALE 42
GOLDEN WEST VS BAKERSFIELD CHRISTIAN
CENTRAL VALLEY CHRISTIAN 37 VS CHOWCHILLA 8
CLOVIS NORTH 33 VS EDISON 26
GRANTIE HILLS VS COALINGA
DINUBA 28 VS EL DIAMANTE 20
DOS PALOS 41 VS EXETER 0
CARUTHERS 26 VS FIREBAUGH 47
FRESNO VS MORRO BAY
HANFORD 27 VS PORTERVILLE 0
KERMAN 6 VS KINGSBURG 47
SANGER 13 VS LEMOORE 14
WOODLAKE 23 VS LIBERTY 32
FOWLER 35 VS LINDSAY 7
MISSION OAK VS MT WHITNEY
MENDOTA 7 VS REEDLEY 24
SHAFTER 7 VS IMMANUEL 14
SIERRA PACIFIC VS HANFORD WEST
MONACHE 14 VS STRATHMORE 25
FARMERSVILLE VS TRANQUILITY
TULARE WESTERN VS REDWOOD
CORCORAN VS WASHINGTON UNION
LOS ALAMITOS 34 VS BUCHANAN 31
WHITNEY 7 VS CLOVIS 27
CENTRAL 17 VS EDISON 10
STONE RIDGE CHRISTIAN VS TORRES
MARIPOSA COUNTY VS YOSEMITE
RIVERDALE CHRISTIAN 0 VS FRESNO CHRISTIAN 45
SIERRA 24 VS PARLIER 0
BUHACH COLONY VS LINCOLN
PITMAN VS GOLDEN VALLEY
SONORA 21 VS HILMAR 28
EL CAPITAN VS LIVINGSTON
ATWATER 7 VS EAST UNION 54
Saturday, September 11th
Garces at San Joaquin Memorial 7:30pm
Clovis East vs. Heritage at Liberty 12:00pm