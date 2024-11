Community Connection: Arte America's Cala Gala

Arte Americas will be celebrating Dia de Muertos this weekend in downtown Fresno.

Dia de Muertos celebration at Arte Americas in Fresno this weekend

Dia de Muertos celebration at Arte Americas in Fresno this weekend Arte Americas will be celebrating Dia de Muertos this weekend in downtown Fresno.

Dia de Muertos celebration at Arte Americas in Fresno this weekend Arte Americas will be celebrating Dia de Muertos this weekend in downtown Fresno.

Dia de Muertos celebration at Arte Americas in Fresno this weekend Arte Americas will be celebrating Dia de Muertos this weekend in downtown Fresno.

FRESNO, Calif. (KFSN) -- Arte Américas will celebrate Dia de los Muertos this weekend in downtown Fresno.

The community is invited to come out, remember and reflect on loved ones in the Plaza Paz.

Action News Anchor Elisa Navarro sat down Arte Américas' executive director Arianna Paz Chávez to preview the event.

For news updates, follow Elisa Navarro on Facebook, Twitter and Instagram.