<iframe width="476" height="267" src="http://abc30.com/video/embed/?pid=38365" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ABC30 is a proud partner of the Clovis Rodeo and this year we are helping the Clovis Rodeo celebrate 100 years of An American Cowboy Tradition on April 24 - 27, 2014. (KFSN)