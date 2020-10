List of local athletes to watch this college football season

2020 NCAAF LOCALS

After months of uncertainty, cancellations, and comebacks, this weekend college football returns for Fresno State and a number of other teams across the country. Here is the list of all the local Central Valley athletes playing on Division-I college football teams:McKenzie Barnes, JR, DB, Edison HSKwabena Watson, R. Fresh, LB, Edison HSDirk Nelson, FR, OL, Central Valley ChristianTrey Pastor, FR, S, Buhach Colony HSZach Angelillo, SO, FB, San Joaquin MemorialZeandae Johnson, SR, DE, Central HSSteve Stephens IV, SO, S, Edison HSTobin Phillips, FR, DT, San Joaquin MemorialMatthew Merrit, FR, DE, Buchanan HSKazmeir Allen, SO, RB, Tulare Union HSAndrew Vorhees, JR, OL, Kingsburg HSTyrone Young-Smith, SR, WR, Edison HSJalen McMillan, FR, WR, San Joaquin MemorialKonnor Gomness, FR, OL, San Joaquin MemorialThor Rodoni, SR, LS, Pacheco HSCaleb Kelly, SR, LB, Clovis West HSAdrian Martinez, JR, QB, Clovis West HSKendall Milton, FR, RB, Buchanan HSAdam Prentice, SR, FB, Clovis HSJonah Johnson, JR, QB, Madera South HS, Fresno City CollegeStephawn Townsend, JR, OL, McLane HS, Fresno City CollegeBlake Walker, JR, OL, Central Valley ChristianKosi Agina, FR, RB, Sanger HSJevon Bigelow, SO, RB, Central HSJalen Cropper, SO, WR, Buchanan HSMac Dalena, FR, WR, San Joaquin MemorialEmoryie Edwards, SO, WR, Tulare Union HSJosh Kelly, FR, WR, San Joaquin MemorialRodney Wright III, FR, WR, Clovis West HSDavid Tate, SR, TE, Edison HSJared Torres, SO, TE, El Diamante HSClive Truschel, SO, OL, Clovis West HSDeshawn Ruffin, FR, DB, Sunnyside HSMatthew Sanchez, FR, DB, Clovis HSCJ Jones, FR, DB, Buchanan HSRandy Jordan, SO, DB, Tulare Union HSJason Diaz Jr, SR, DB, Clovis West HSLJ Early, JR, DB, Tulare Western HSTyler Mello, FR, LB, Hanford HSArron Mosby, SR, LB, Hanford HSTanner Rice, SR, LB, Clovis HSJacob Hollins, SO, LB, Central HSSherwin King Jr, SO, LB, Sunnyside HSCameron Lamanuzzi, SO, LB, Bullard HSTanner Blount, FR, LB, Buchanan HSDavid Perales, JR, DL, Merced HSLeevel Tatum II, DR, DL, Edison HSTory Horton, FR, WR, Washington Union HSRyan Brocks, SR, TE, Clovis North HSDarius McCray, FR, RB, Washington Union HSBlake Wells, JR, WR, Buchanan HS/College of SequoiasSam Olsen, FR, TE, Redwood HSNoah Wright, JR, DL, Lemoore HSAlec Trujillo, FR, QB, San Joaquin MemorialCharles Williams, JR, RB, Bullard HSSean Chambers, SO, QB, Kerman HS