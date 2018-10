U.S. Senators



U.S. Representatives



From gun control to public lands and sanctuary cities to healthcare, Americans across the country want to be heard on issues that play the biggest roles in their lives. Politicians in Washington, D.C. have been elected to represent their constituents in every state across the nation.Want to tell them how you feel? Here's a complete contact list of California's 53 U.S. Representatives and two U.S. Senators.Not sure which districts you live in? Click here to search the U.S. House of Representatives directory by zip code 331 Hart Senate Office Building, Washington, D.C. 20510, P: (202) 224-3841One Post Street, Suite 2450, San Francisco, CA 94104, P: (415) 393-070711111 Santa Monica Blvd., Suite 915, Los Angeles, CA 90025, P: (310) 914-73002500 Tulare Street, Suite 4290, Fresno, CA 93721, P: (559) 485-7430112 Hart Senate Office Building, Washington, D.C. 20510, P: (202) 224-3553333 Bush Street, Suite 3225, San Francisco, CA 94104, P: (415) 981 - 93692500 Tulare Street, Suite 5290, Fresno, CA 93721, P: (559) 497 - 5109312 N. Spring Street, Suite 1748, Los Angeles, CA 90012, P: (213) 894 - 5000322 Cannon House Office Building, Washington, DC 20515, P: 202-225-30761406 Longworth Housing Office Building, Washington, D.C. 20515, P: (202) 225-5161317 Third Street, Suite 1, Eureka, CA 95501, P: (707) 407-3585430 North Franklin St.. Fort Bragg, CA 95437, P: (707) 962-0933206 G Street, Unit #3, Petaluma, CA 94952, P: (707) 981-8967999 Fifth Ave., Suite 290, San Rafael, CA 94901, P: (415) 258-9657559 Low Gap Road, Ukiah, CA 95482, P: (707) 671-74492438 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-1880412 G Street, Davis, CA 95616, P: (530) 753-53012312 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-25112200A Douglas Blvd, Suite 240, Roseville, CA 95661, P: (916) 786-5560231 Cannon Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-33112721 Napa Valley Corporate Drive, Napa, CA 94558, P: (707) 226-98982300 County Center Dr. Suite A100, Santa Rosa, CA 95403, P: (707) 542-7182985 Walnut Ave., Vallejo, CA 94592, P: (707) 645-18882311 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-7163501 I Street, Suite 12-600, Sacramento, CA 95814, P: (916) 498-56001431 Longworth House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-57161222 Longworth House Office Building, Washington, DC 20515, P: 202.225.586114955 Dale Evans ParkwayApple Valley Town Hall, Apple Valley, CA 92307, P: 760.247.18152265 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-19474703 Lone Tree Way, Antioch, CA 94531, P: (925) 754-07162222 Grand Canal Blvd. #7, Stockton, CA 95207, P: (209) 476-85521730 Longworth House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-45404701 Sisk Road, Suite 202, Modesto, CA 95356, P: (209) 579-5458115 Cannon House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-2095440 Civic Center Plaza, 2nd Floor, Richmond, CA 94804, P: (510) 620-10003100 Oak Road, Suite 110, Walnut Creek, CA 94597, P: (925) 933-2660233 Cannon House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-496590 7th Street, Suite 2-800, San Francisco, CA 94103, P: (415) 556-48622267 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-26611301 Clay Street, Ste. 1000-N, Oakland, CA 94612, P: (510) 763-03702465 Rayburn House Office Building, Washington D.C. 20510, P: (202)225-3531155 Bouvet Road, Suite 780, San Mateo, CA 94402, P: (650)342-0300129 Cannon House Office Building, Washington D.C., 20515,P: (202) 225-50653615 Castro Valley Blvd., Castro Valley, CA 94546, P: (510)370-33222081 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515, P: 202-225-3341855 M Street, Suite 940, Fresno, CA 93721, P: 559-495-16202222 M St, Suite 305, Merced, CA 95340, P: 209-384-1620513 Cannon House Office Building, Washington, DC 20515, P: 202-225-2631900 Lafayette Street, Suite 206, Santa Clara, CA 95050, P: 408-436-2720241 Cannon Building, Washington, D.C. 20515, P: (202)225-8104698 Emerson Street, Palo Alto, California 94301, P: (650)323-2984, P: (408)245-2339, P: (831)335-20201401 Longworth House Office Building, Washington, D.C. 20515, P: (202) 225-3072635 North 1st Street, Suite B, San Jose, CA 95112, P:(408) 271-8700228 Cannon House Office Building, Washington, DC 20515, P: 202-225-2861100 W Alisal St., Salinas, CA 93901, P: 831-424-2229701 Ocean St, Room 318C, Santa Cruz, CA 95060, P: 831-429-19761728 Longworth House Office Building, Washington D.C. 20515, P: (202)225-4695Longworth House Office Building , Suite 1013, Washington, D.C. 20515, P: (202)225-25232421 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-29154100 Empire Drive, Suite 150, Bakersfield, CA 93309, P: (661) 327-3611212 Cannon House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-3601360 S. Hope Ave., Suite C-301, Santa Barbara, CA 93105, P: (805) 730-17101411 Marsh St., Suite 205, San Luis Obispo, CA 93401, P: (805) 546-83481619 S. Thornburg St., Santa Maria, CA 93458, P: (805) 730-17101023 Longworth House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-19561008 West Avenue M-14, Suite E, Palmdale, CA 93551, P: (661) 441-032026415 Carl Boyer Drive, Suite 220, Santa Clarita, CA 91350, P: (661) 255-56301445 E. Los Angeles Avenue, #206, Simi Valley, CA 93065, P: (805) 581-71301019 Longworth House Office Building, Washington, D.C. 20515, P: (202) 225-5811223 E. Thousand Oaks Blvd., Suite 220, Thousand Oaks, CA 91360, P: (805) 379-1779201 East Fourth Street, Suite 209B, Oxnard, CA 93030, P: (805) 379-17792423 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-5464415 W. Foothill Blvd, Ste 122, Claremont, CA 91711, P: (909) 625-5394527 S. Lake Ave., Suite 250, Pasadena, CA 91101, P: (626) 304 01102372 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-4176245 E. Olive Avenue, #200, Burbank, California 91502, P: (818) 450-2900P: (323) 315-55551510 Longworth House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-61319612 Van Nuys Blvd., Suite 201, Panorama City, CA 91402, P: (818) 221-37182181 Rayburn House Office Building, Washington, D.C. 20510, P: (202) 225-59111223 Longworth House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-3201685 E. Carnegie Drive, Suite 100, San Bernardino, CA 92408, P: (909) 890-44451610 Longworth, Washington, DC 20515, P: (202) 225-52564401 Santa Anita Ave, Suite 201, El Monte, CA 91731, P: 626-350-0150236 Cannon House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-39765055 Wilshire Boulevard, Suite 310, Los Angeles, CA 90036, P: (323) 651-10401226 Longworth House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-6235350 S. Bixel Street, #120, Los Angeles, CA 90017, P: (213) 481-14251713 Longworth House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-61613200 Inland Empire Blvd., Suite 200B, Ontario, CA 91764, P: (909) 481-64741319 Longworth House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-5330445 East Florida Ave - 2nd Floor, Hemet, CA 92543, P: 951-765-230443875 Washington Street, Palm Desert, CA 92211, P: (760) 424-88882241 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-70844929 Wilshire Blvd., Suite 650, Los Angeles, CA 90010, P: (323) 965-14222329 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-667612440 E. Imperial Hwy., Ste.140, Norwalk, CA 90650, P: (562) 860-50502310 Rayburn House Office Building, Washington, D.C., P: (202) 225-41111380 S. Fullerton Road, Suite 203, Rowland Heights, CA 91748, P: (626) 964-5123210 W. Birch Street, Suite 201, Brea, CA 92821, P: (714) 255-01012083 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-1766500 Citadel Drive, Suite 320, Commerce, CA 90040, P: (323) 721-87903403 10th Street, Suite 610, Riverside, CA 92501, P: 951-222-02031507 Longworth House Office Bldg., Washington, DC 20515, P: 202-225-23052205 Rayburn Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-1986400 S. Vicentia Ave., Suite 125, Corona, CA 92882, P: (951) 277-00422221 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-220110124 South Broadway, Suite 1, Los Angeles, CA 90003, P: (323) 757-89001320 Longworth House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-8220302 W. Fifth St., Suite 201, San Pedro, CA 90731, P: (310) 831-1799701 E. Carson St., Carson, CA 90745, P: (310) 831-1799205 S. Willowbrook Ave., Compton, CA 90220, P: (310) 831-17998650 California Ave., South Gate, CA 90280, P: (310) 831-1799215 Cannon House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-56113333 Michelson Drive, Suite 230, Irvine, CA 92612, P: (949) 263-87031039 Longworth House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-29652323 N. Broadway, Suite 319, Santa Ana, CA 92706, P: (714) 559-6190125 Cannon House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-7924100 W. Broadway, West Tower Suite 600, Long Beach, CA 90802, P: (562) 436-38282300 Rayburn House Office Building, Washington, D.C. 20515, P: (202)225-24152269 Rayburn House Office Building, Washington D.C. 20515, P: (202)225-39062429 Rayburn House Office Building, Washington, DC 20515, P: (202) 225-56721605 Longworth House Office Building, Washington, DC 20515, P: 202-225-8045380 North 8th Street, Suite 14, El Centro, CA 92243, P: 760-312-9900333 F Street, Suite A, Chula Vista, CA 91910, P: 619-422-59631122 Longworth House Office Building, Washington, DC 20515, P: 202-225-05084350 Executive Drive, Suite 105, San Diego, CA 92121, P: 858-455-55501214 Longworth House Office Building, Washington, DC 20515, P: 202-225-20402700 Adams Avenue, Suite 102, San Diego, CA 92116, P: 619-280-5353