AT&T offers unlimited talk, text, data for customers who could be hit by PG&E outage

FRESNO, Calif. (KFSN) -- AT&T is helping its customers stay connected during PG&E's planned power outages The company says it is providing unlimited talk, text and data access by issuing credits and waiving overage charges during this safety event.RELATED: PG&E shuts off power to parts of Mariposa County This offer is for customers based in 758 specific zip codes and runs through midnight on October 13.Here are the zip codes:93013, 93014, 93067, 93101, 93102, 93103, 93105, 93106, 93107, 93108, 93109, 93110, 93111, 93116, 93117, 93118, 93120, 93121, 93130, 93140, 93150, 93160, 93190, 93254, 93427, 93429, 93434, 93436, 93437, 93438, 93440, 93441, 93454, 93455, 93456, 93457, 93458, 93460, 93463, 93464, 93623, 94002, 94005, 94010, 94011, 94014, 94015, 94016, 94017, 94018, 94019, 94020, 94021, 94022, 94023, 94024, 94025, 94026, 94027, 94028, 94030, 94035, 94037, 94038, 94039, 94040, 94041, 94042, 94043, 94044, 94060, 94061, 94062, 94063, 94064, 94065, 94066, 94070, 94074, 94080, 94083, 94085, 94086, 94087, 94088, 94089, 94128, 94301, 94302, 94303, 94304, 94305, 94306, 94309, 94401, 94402, 94403, 94404, 94501, 94502, 94503, 94505, 94506, 94507, 94508, 94509, 94510, 94511, 94512, 94513, 94514, 94515, 94516, 94517, 94518, 94519, 94520, 94521, 94522, 94523, 94524, 94525, 94526, 94528, 94529. 94530, 94531, 94533, 94534, 94535, 94536, 94537, 94538, 94539, 94540, 94541, 94542, 94543, 94544, 94545, 94546, 94547, 94548,, 94549, 94550, 94551, 94552, 94553, 94555, 94556, 94557, 94558, 94559, 94560, 94561, 94562, 94563, 94564, 94565, 94566, 94567, 94568, 94569, 94570, 94571, 94572, 94573, 94574, 94575, 94576, 94577, 94578, 94579, 94580, 94581, 94582, 94583, 94585, 94586, 94587, 94588, 94589, 94590, 94591, 94592, 94595, 94596, 94597, 94598, 94599, 94601, 94602, 94603, 94604, 94605, 94606, 94607, 94608, 94609, 94610, 94611, 94612, 94613, 94614, 94617, 94618, 94619, 94620, 94621, 94623, 94624, 94661, 94662, 94701, 94702, 94703, 94704, 94705, 94706, 94707, 94708, 94709, 94710, 94712, 94720, 94801, 94802, 94803, 94804, 94805, 94806, 94807, 94808, 94820, 94922, 94923, 94927, 94928, 94931, 94951, 94952, 94953, 94954, 94955, 94972, 94975, 95001, 95002, 95003, 95005, 95006, 95007, 95008, 95009. 95010, 95011, 95013, 95014, 95015, 95017, 95018, 95019, 95020, 95021, 95026, 95030, 95031, 95032, 95033, 95035, 95036, 95037, 95038, 95041, 95042, 95044, 95046, 95050, 95051, 95052, 95053, 95054, 95055, 95056, 95060, 95061, 95062, 95063, 95064, 95065, 95066, 95067, 95070, 95071, 95073, 95076, 95077, 95103, 95106, 95108, 95109, 95110, 95111, 95112, 95113, 95116, 95117, 95118, 95119, 95120, 95121, 95122, 95123, 95124, 95125, 95126, 95127, 95128, 95129, 95130, 95131, 95132, 95133, 95134, 95135, 95136, 95138, 95139, 95140, 95141, 95148, 95150, 95151, 95152, 95153, 95154, 95155, 95156, 95157, 95158, 95159, 95160, 95161, 95164, 95170, 95172, 95173, 95201, 95202, 95203, 95204, 95205, 95206, 95207, 95208, 95209, 95210, 95211, 95212, 95213, 95215, 95219, 95220, 95221, 95222, 95223, 95224, 95225, 95226, 95227, 95228, 95229, 95230, 95231, 95232, 95233, 95234, 95236, 95237, 95240, 95241, 95242, 95245, 95246, 95247, 95248, 95249, 95251, 95252, 95253, 95254, 95255, 95257, 95258, 95267, 95269, 95304, 95305, 95306, 95307, 95309, 95310, 95311, 95313, 95316, 95318, 95319, 95320, 95321, 95323, 95325, 95326, 95327, 95328, 95329, 95330, 95335, 95336, 95337, 95338, 95345, 95346, 95347, 95350, 95351, 95352, 95353, 95354, 95355, 95356, 95357, 95358, 95360, 95361, 95363, 95364, 95366, 95367, 95368, 95370, 95372, 95373, 95376, 95377, 95378, 95379, 95380, 95381, 95382, 95383, 95385, 95386, 95387, 95389, 95391, 95401, 95402, 95403, 95404, 95405, 95406, 95407, 95409, 95410, 95415, 95416, 95418, 95419, 95420, 95421, 95422, 95423, 95424, 95425, 95426, 95427, 95428, 95430, 95431, 95432, 95433, 95435, 95436, 95437, 95439, 95441, 95442, 95443, 95444, 95445, 95446, 95448, 95449, 95450, 95451, 95452, 95453, 95454, 95456, 95457, 95458, 95459, 95460, 95461, 95462, 95463, 95464, 95465, 95466, 95467, 95468, 95469, 95470, 95471, 95472, 95473, 95476, 95480, 95481, 95482, 95485, 95486, 95487, 95490, 95492, 95493, 95494, 95497, 95585, 95587, 95601, 95602, 95603, 95604, 95605, 95606, 95607, 95612, 95613, 95614, 95616, 95617, 95618, 95619, 95620, 95623, 95625, 95627, 95629, 95631, 95633, 95634, 95635, 95636, 95637, 95640, 95642, 95645, 95646, 95648, 95650, 95651, 95653, 95654, 95656, 95658, 95661, 95663, 95664, 95665, 95666, 95667, 95669, 95672, 95675, 95677, 95678, 95679, 95681, 95682, 95684, 95685, 95686, 95687, 95688, 95689, 95691, 95692, 95694, 95695, 95696, 95697, 95698, 95699, 95701, 95703, 95709, 95712, 95713, 95714, 95715, 95717, 95720, 95721, 95722, 95724, 95726, 95728, 95735, 95736, 95746, 95747, 95762, 95765, 95776, 95798, 95901, 95903, 95910, 95912, 95913, 95914, 95915, 95916, 95917, 95918, 95919, 95920, 95922, 95923, 95924, 95925, 95926, 95927, 95928, 95929, 95930, 95932, 95934, 95935, 95936, 95937, 95938, 95939, 95940, 95941, 95942, 95943, 95944, 95945, 95946, 95947, 95948, 95949, 95950, 95951, 95954, 95955, 95956, 95958, 95959, 95960, 95961, 95962, 95963, 95965, 95966, 95967, 95968, 95969, 95970, 95971, 95972, 95973, 95974, 95975, 95977, 95978, 95979, 95981, 95983, 95984, 95986, 95987, 95988, 96001, 96002, 96003, 96007, 96008, 96011, 96013, 96016, 96017, 96019, 96020, 96021, 96022, 96028, 96029, 96033, 96035, 96040, 96047, 96049, 96051, 96055, 96059, 96061, 96062, 96063, 96065, 96069, 96071, 96073, 96074, 96075, 96076, 96078, 96079, 96080, 96084, 96087, 96088, 96089, 96090, 96092, 96095, 96096, 96099, 96103, 96105, 96106, 96111, 96118, 96120, 96122, 96124, 96125, 96126, 96129, 96135, 96140, 96141, 96142, 96143, 96145, 96146, 96148, 96150, 96151, 96155, 96156, 96158, 96160, 96161, 96162, 95488