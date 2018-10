Fresno Unified Board accepting list of names for new school

The Fresno Unified Board of Trustees will be accepting the list of names for a new elementary school at Wednesday nights meetings.The names were submitted through a public survey promoted on the districts website and social media. The survey was available to the public for 30 days.The chosen name will be given to the districts new Southeast Elementary school.Below is the complete list of names up for consideration.ABC Elementarty SchoolAl Radka Elementary SchoolAl Sanchez ElementaryAlfonso Hernandez ElementaryAlfonso Hernandez JrAnna Mae HaysAntonia Coello Novello, M.D.Artie Padilla Elementary SchoolAsh TreeAshley Swearingen Elementary SchoolAudra McDonald ElementaryBarack Obama ElementaryBarbara MorganBarney's Elementary AcademyBenjamin R. AinleyBilly GrahamBlong Xiong ElementaryBob Azzaro ElementaryBustamante ElementaryCaesar Chavez elementary schoolCarl Kronberg ElementaryCarr ElementaryCharles Babbage Elementary SchoolChuck Yeager ElementaryClaude Laval Elementary SchoolDarrell W. Blanks ElementaryDerek CarrDolores Huerta Elementary SchoolDorothy Johnson VaughanDoug Harrison Elemenary SchoolDr. Ronald A. Dangaran Elemen.Duane Weston ElementaryEllen OchoaEncinas Elementary (Glenna Encinas)Ernest A PooreFord ElementaryFrancine and Murray FarberFrancine FarberFrancis Eisen Elementary SchoolFranklin Roosevelt ElementaryGarrett Morgan ElementaryGary ChristensenGary Soto ElementaryGeorge Malter or MaltermoroGloria Watts Elementary SchoolGuadalupe,PerezHagop and Garabed SeropianHanson or Michel Hanson elementary schoolHarvey Milk Elementary SchoolHolland Locker Elementary SchoolHudson Elementary Margaret HudsonJerry Dyer Elementary SchoolJesus Garcia ElementaryJim Patterson ElementaryJohanna "Anne" Mansfield Sullivan or SullivanJohn Fitzgerald KennedyJohn KennedyJohn Wallace ElementaryJose Guadalupe PerezJosephine De La Cerda ElementaryJosephine Fabela Elementry SchoolJuan Arambula ElementaryJuan Felipe HerreraJuan Manuel Saavedra Elementary SchoolJuan Serrano Elementary SchoolJudge Armando 0. RodriguezKatherine Flores ElementaryKathleen Turnipseed Elementary SchoolLarry Powell Elementary SchoolMarian Anderson Elementary SchoolMark Arax ElementaryMark Ribera ElementaryMartin Luther King, Jr. Elementary SchoolMaya Angelou ElementaryMcAuliffe elementary after Christa McAuliffeMichael Harris Elementary SchoolMichael R Ribera ElementaryMichael Rivera ElementaryMike McGarvin - Poverello HouseMike Pratt Elementary SchoolMinnie McEachernMisty Her ElementaryMoses J. ChurchNancy RichardsonNeil ArmstrongNunes elementaryPeng, Pasqual, Huntington, Prestige, or Huskies ElementaryRobert A Azzaro ElementaryRobert E. Fox Elementary SchoolRoger OliverRonald ReaganRosa Parks ElementaryRosario Sanchez ElementarySal QuinteroSamuel Joseph SanchezSandy Kerby ElementarySaul SanchezSharon Christa McAuliffeSheryl Weaver ElementarySierra or Sierra NevadaSojourner TruthSonia SotomayorSteve GonzalesSunnyside Elementary SchoolSunnyside Elementry Wild CatsSunrise Elementary SchoolTim Liles ElementaryValerie Davis ElementaryWilbur Plaugher Elementary SchoolWiliam Saroyan ElementaryWilpea ElementaryZora Neale Hurston